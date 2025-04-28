БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Докопались до артистов": Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая? Миллионеры в ярости сравнили себя с врачами

"Докопались до артистов": Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая? Миллионеры в ярости сравнили себя с врачами

После предложения депутата Госдумы не платить миллионные гонорары артистам за выступление на 9 Мая, некоторые звёзды шоу-бизнеса пришли просто в ярость, заявив, мол, врачи и таксисты тоже не работают бесплатно: "докопались до артистов".

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Комментарии
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НК
Николай Кирбитов
Нет артистов нельзя оставлять без хлеба, им надо заплатить прожиточный минимум.
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6 час.
В С
Таксисты с врачами и не зарабатывают миллионы. Но с другой стороны, врачи и таксисты полезные профессии, а вот если не будет артистов (певцов рОтом), никто не пострадает.
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5 час.
В С
И да, Юра Лоза и не гребёт столько денег, как другие возмутившиеся.
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5 час.
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