"Докопались до артистов": Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая? Миллионеры в ярости сравнили себя с врачами

Нет артистов нельзя оставлять без хлеба, им надо заплатить прожиточный минимум.

В С

Таксисты с врачами и не зарабатывают миллионы. Но с другой стороны, врачи и таксисты полезные профессии, а вот если не будет артистов (певцов рОтом), никто не пострадает.