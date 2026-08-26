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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о концертах Канье Уэста: «Собрали деньги с народа и не могут решить, что делать. Подшучиваем над друзьями, купившими билеты. Хочется, чтобы такое событие прошло в нашей стране»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с концертами Канье Уэста на « Газпром Арене ».

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