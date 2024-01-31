Маргарита Симоньян рассказала о провале Максима Галкина*

Максим Галкин* уже два года находится за пределами РФ. Артист зарабатывает на жизнь своими выступлениями по всему миру, однако недавно он столкнулся с проблемами, связанными с его профессиональной деятельностью.
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