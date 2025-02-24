Михаил Ефремов может сорвать свое УДО из-за мобильного телефона

Устройство было найдено у него во время проверки Михаил Ефремов поставил под вопрос свое условно-досрочное освобождение, поскольку у него был обнаружен смартфон, который каким-то образом попал на территорию исправительной колонии.
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