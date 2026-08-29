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Кобяков указал на попытки американцев использовать споры Китая со странами АСЕАН

Кобяков указал на попытки американцев использовать споры Китая со странами АСЕАН

China News Service/ТАSS США пытаются использовать территориальные разногласия между Китаем и некоторыми странами АСЕАН в Южно-Китайском море.

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