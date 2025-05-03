Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Kyodo: мнения опрошенных японцев об отказе страны от войны разделились

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Общественное мнение в Японии раскололось по поводу отношения к 9-й статье конституции, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и войны как средства разрешения международных споров.

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