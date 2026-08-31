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Клуб "Женские секреты"

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Много сочных яблочных кусочков: готовлю самые пуховые оладьи — поднимаются на сковороде, как пышные подушечки!

Много сочных яблочных кусочков: готовлю самые пуховые оладьи — поднимаются на сковороде, как пышные подушечки!

Яблочные оладьи особенно хороши, когда яблок в них действительно много. Тесто получается густым, поэтому кусочки фруктов не опускаются на дно и не дают оладьям расплываться на сковороде.

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