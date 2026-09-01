В Германии канцлера Фридриха Мерца предупредили, что в случае необоснованных обвинений в адрес России по поводу инцидента с беспилотником в Лейпциге он уподобится Адольфу Гитлеру.
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А он и есть наследник Гитлера.