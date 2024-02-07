Игрок без модов воссоздал капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского мор...

Игрок без модов воссоздал капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» в Elden RingИгрок с ником Salt-Flight-2026 в деталях воссоздал капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» с помощью внутриигрового редактора Elden Ring.