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Царьград

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В Перми снесли самострой на 300 «квадратов» у дороги

В Перми снесли самострой на 300 «квадратов» у дороги

Суд обязал собственника снести самовольную постройку в Ленинском районе Перми. Одноэтажное здание площадью 300 квадратных метров было возведено с целым рядом нарушений, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

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