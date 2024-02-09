Врач Серебрякова: для похудения лучше употреблять фрукты в первой половине дня

РИАМО – 9 фев. Тем, кто хочет похудеть, лучше употреблять фрукты в первой половине дня. Для правильного питания необходимо употреблять натуральные и нежирные продукты, цельные злаки, белковые источники, здоровые жиры, сообщила РИАМО врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.