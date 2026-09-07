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Аргументы недели

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Жестокое избиение невесты: жених набросился на девушку в день свадьбы

Жестокое избиение невесты: жених набросился на девушку в день свадьбы

В Таганроге Ростовской области день бракосочетания обернулся для молодой женщины кошмаром. В ночь на 6 сентября во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Русское поле жених жестоко избил свою новоиспечённую супругу.

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