Комитеты СФ порекомендовали признать консультации по Краснову состоявшимися

Профильные комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения рекомендовали палате признать состоявшимися консультации по кандидатуре Игоря Краснова для назначения на должность генпрокурора РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии