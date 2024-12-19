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Комитеты СФ порекомендовали признать консультации по Краснову состоявшимися

Комитеты СФ порекомендовали признать консультации по Краснову состоявшимися

Профильные комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения рекомендовали палате признать состоявшимися консультации по кандидатуре Игоря Краснова для назначения на должность генпрокурора РФ.

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