Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году

Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят 2 трлн рублей, при этом драйверами роста рынка станут страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование.
Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят 2 трлн рублей, при этом драйверами роста рынка станут страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование.
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