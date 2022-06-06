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Советник премьера ДНР Гагин: власти республики ищут в Мариуполе «азовцев», которые могут скрываться после разгрома сил Украины

Советник премьера ДНР Гагин: власти республики ищут в Мариуполе «азовцев», которые могут скрываться после разгрома сил Украины

Власти Донецкой народной республики ищут на территории города Мариуполя бойцов «Азова» (запрещенное в России националистическое формирование), которые могут скрываться после разгрома сил Украины.

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