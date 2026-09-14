Школьник затопил школу в Череповце, просто решив глянуть в окно. Он запрыгнул на трубу отопления, которая не выдержала его веса и сломалась.
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