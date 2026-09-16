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Житель Алтайского края запинал двухлетнего сына до комы

Житель Алтайского края запинал двухлетнего сына до комы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Житель города Рубцовска Алтайского края отпинал двухлетнего сына за то, что тот слишком громко плакал.

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