«Есть преемник»: Кадыров послал четкий сигнал, заговорив о своей смерти

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров допустил возможность своей скоропостижной кончины. Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина всколыхнула всю Россию.
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