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«Есть преемник»: Кадыров послал четкий сигнал, заговорив о своей смерти

«Есть преемник»: Кадыров послал четкий сигнал, заговорив о своей смерти

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров допустил возможность своей скоропостижной кончины. Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина всколыхнула всю Россию.

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Комментарии
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Eлена Потапова
👍👍👍
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7 час.
И
Иринушка
Настоящий мужик, все бы такими были.
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5 час.
Аким Воземчук
Рамзан удивил мир, казалось бы столько крови пролито, но нашлись в Чечне мыслящие головы сформировавшие российский тренд Чечни. Рамзану здоровья, всем его врагам смерть.
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4 час.

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