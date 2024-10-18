Скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет.
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Скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет.