Sony отмечает выпуск адаптера PlayStation VR2 для ПК специальным трейлером Sony выпуск...

Sony отмечает выпуск адаптера PlayStation VR2 для ПК специальным трейлеромSony выпускает на рынок свой адаптер PlayStation VR2 для ПК, и в честь этого события нельзя было пропустить релизный трейлер, дополненный базовой информацией о продукте, доступном с сегодняшнего дня.