Беспилотник с беспилотниками: китайский «Цзютянь» готовится к испытаниям

БПЛА "Цзютянь" на выставке Airshow China 2024. Фото Armyrecognition.cimКитайская авиационная промышленность разработала, представила и готовит к лётным испытаниям перспективный беспилотный летательный аппарат тяжёлого класса «Цзютянь».
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