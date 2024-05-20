В Конгрессе США допустили введение санкций против МУС в случае одобрения ордера на арест Нетаньяху

Американский конгресс рассматривает возможность применения любых мер в отношении Международного уголовного суда, вплоть до введения санкций, если он одобрит выдачу ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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