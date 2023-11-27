Поезд Симферополь — Адлер задержали из-за размыва пути

ТАСС/Сергей Мальгавко Поезд сообщением Симферополь — Адлер задержали из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".
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