🎉 Сегодня в Евпатории ветерану ВОВ исполнилось 100 лет Виктор Игольченко в 1945 году обслуживал и ремонтировал самолеты, а также помогал готовить аэродром для приема иностранных делегаций на Ялтинскую конференцию.