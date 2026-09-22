🎉 Сегодня в Евпатории ветерану ВОВ исполнилось 100 лет Виктор Игольченко в 1945 году обслуживал и ремонтировал самолеты, а также помогал готовить аэродром для приема иностранных делегаций на Ялтинскую конференцию.
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