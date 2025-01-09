Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • сергей бесперстов
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Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

Прямо в новогоднюю ночь в Тамбове произошёл калечащий инцидент, вызвавший серьёзный резонанс в обществе.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Все  сделал  почти  правильно..  Надо  было  втихаря,  но  с  намеком!
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8 час.
Александр _
В принципе, в законе всё это есть, но как потом доказать. Он скажет, что она сама на него набросилась и быстрее докажет, т.к. она к нему в квартиру пришла, а не он к ней.
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7 час.
Владимир Елкин
Я тоже за этого мужчину! Дал 17-летнему сопляку то, что тот заслужил! Всем надо брать пример с него, т.к. полиция практически в подобных случаях безобразного поведения &quot;онижедетей&quot; БЕЗДЕЙСТВУЕТ! Увы! Власть сама способствует самосудам, т.к. это единственное решение возникающих сегодня у законопослушных граждан проблем!
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1 час.

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