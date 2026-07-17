Мэрия Таганрога завершила очистку залива от нефтепродуктов

В Таганроге завершены работы по очистке побережья от нефтепродуктов, выявленных 15 июля. Устранение последствий атаки ВСУ, вызвавшей возгорание в морском порту, координировал штаб под началом замглавы города Егора Долматова.
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