Овчинский: в 2024 году Единый контактный центр подготовил для застройщиков 57 дорожных карт

Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства столицы предоставляет справочно-консультационные услуги для застройщиков и граждан по вопросам градостроительства и строительства.
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