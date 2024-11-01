“Европлан” может выплатить 50 рублей в виде дивидендов за 9 месяцев

Совет директоров “Европлана” рекомендует направить часть чистой прибыли компании за 9 месяцев 2024 года в размере 6 000 000 000 рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, что составляет 50 рублей на одну обыкновенную именную акцию, следует из сообщения эмитента.