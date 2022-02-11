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Клэбо о Большунове и Нисканене в «разделке»: «Двое парней были лучше меня. Должен снять шляпу перед их выступлением»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился эмоциями от бронзы в классической гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

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