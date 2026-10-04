Ольга Матешко, Зоя Молчанова из «В бой идут одни «старики»: слава и тихая жизнь вдали от камер

Капитана Зою Молчанову из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» узнала вся страна. А вот сама Ольга Матешко, сыгравшая эту роль, прошла через куда более тяжёлое: смерть мужа от саркомы после съёмок у Чернобыля, эмиграция в США, возвращение на Украину.