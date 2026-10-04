Ольга Матешко, Зоя Молчанова из «В бой идут одни «старики»: слава и тихая жизнь вдали от камер

Капитана Зою Молчанову из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» узнала вся страна. А вот сама Ольга Матешко, сыгравшая эту роль, прошла через куда более тяжёлое: смерть мужа от саркомы после съёмок у Чернобыля, эмиграция в США, возвращение на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Наталья Дрожжина ...
- ВН Кольцо без объясн...
- Алла Клюка узнала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым