Лепс собрался на кладбище 

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс вляпался в новый скандал. Теперь его имя будут ассоциировать не с застольными песнями про «рюмку водки», а с похоронами и криминалом – во время Петербургского международного экономического форума он заявил, что хотел бы заняться чем-то другим, а именно открыть частное кладбище.