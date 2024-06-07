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Свежие комментарии

Лепс собрался на кладбище 

Лепс собрался на кладбище 

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс вляпался в новый скандал. Теперь его имя будут ассоциировать не с застольными песнями про «рюмку водки», а с похоронами и криминалом – во время Петербургского международного экономического форума он заявил, что хотел бы заняться чем-то другим, а именно открыть частное кладбище.

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Комментарии
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Константин Белимов
крематорий ему подойдёт!
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