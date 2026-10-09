В Москве новый путепровод свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового путепровода на северо-востоке столицы, который пройдет через железнодорожные пути Ярославского направления и соединит улицы Менжинского и Дудинку.
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