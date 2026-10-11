Челябинские аграрии отправили в 10 регионов РФ почти 62 тыс. тонн зерна

За девять месяцев 2026 года из Челябинской области в десять российских регионов вывезли 61 867 тонн пшеницы, ячменя и гречихи, причём основные объёмы приняли Краснодарский край, Саратовская, Московская, Ленинградская и Астраханская области.
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