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Caviar представила Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros за 1 млн рублей

Caviar представила Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros за 1 млн рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила коллекцию кастомных смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra, вдохновленную древним символом уробороса.

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