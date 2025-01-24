Caviar представила Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros за 1 млн рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила коллекцию кастомных смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra, вдохновленную древним символом уробороса.
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