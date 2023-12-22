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Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

Комментируя решение Евросоюза начать с Украиной переговоры о вступлении в объединение, венгерский премьер-министр Виктор Орбан задался вопросом, намерен ли Брюссель принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там военными РФ.

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Комментарии
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Sergiy Che
Он ещё и стебок отменный....)))
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18 час.
Геннадий Бережнов
Намерен ли Брюссель принимать Украину вместе с освобожденными регионами или в каких границах? Этот вопрос акушерка не озвучила, не знает ответа, но надеется, что за 10 лет обсуждения он прояснится!
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17 час.

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