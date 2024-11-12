В Казани задержали директора базы, где содержались собаки, которые напали на женщину

Нападение собак спровоцировало смерть женщины, — заявили сегодня в Следственном комитете республики. Напомним в минувшую субботу около промбазы в казанском поселке Самосырово обнаружили изуродованное тело.
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