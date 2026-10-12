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Царьград

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Поисковики Беларуси, России и Польши почтили память бойцов под Ленино

Поисковики Беларуси, России и Польши почтили память бойцов под Ленино

В Горецком районе 12 октября к 83-й годовщине сражения под Ленино перезахоронили останки солдат, найденных белорусскими поисковиками при консультационной поддержке смоленских коллег.

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