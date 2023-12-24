Региональные банки ФРС США принимают политику прозрачности

ФРС США изменит подход работы с прессой и общественными запросами. Начиная с 1 января 2024 года, все 12 региональных отделений регулятора, предоставят информацию, подпадающую под определенные категории и не являющиеся исключением, по законам банковской или государственной тайны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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