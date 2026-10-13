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"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов

"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов

Возможно, что в каком-то виде Украина сохранится. И тогда в западном сообществе у нее не будет другой функции, кроме как быть буферной зоной против России.

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