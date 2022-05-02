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Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии

Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии

Почаще смотрите себе под ноги — иногда можно наткнуться на настоящие сокровища. Именно так поступал Фабьен Юфанк во время своего путешествия по Японии, где он нафотографировал уйму красивейших канализационных люков самых разных цветов и конструкций.

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