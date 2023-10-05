Крымский институт «Магарач» увеличил переработку собственного винограда

В этом году Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» в 2023 году переработает 80 тонн собственного винограда - в 3 раза больше по сравнению с 2022 годом - благодаря восстановлению производственной базы в Бахчисарайском районе.