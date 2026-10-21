XXX Международный форум-выставка «Российский промышленник» пройдет с 22 по 24 октября в петербургском «Экспофоруме» и соберет около 14 тыс.
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