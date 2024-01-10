Совет директоров «ЛУКОЙЛа» подведет итоги года - основные события 11 января

В четверг, 11 января, совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит предварительные итоги деятельности группы в 2023 году и задачи компании на 2024 год по исполнению программы стратегического развития на 2022-2031 гг.
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