Арестович* заметил, что Зеленский изменил свою позицию по мирным переговорам

Алексей Арестович* думает, что в позиции Киева о мирных переговорах произошёл разворотЭкс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* думает, что власти "Незалежной" совершили кардинальный разворот по вопросу возвращения к диалогу с Россией.