Роман Костомаров впервые рассказал о реакции детей на его протезы

Фигурист умудряется даже в такой ситуации видеть смешное Фото: социальные сети Роман Костомаров уже не раз рассказывал, как сам отреагировал на свои протезы, какая была реакция его супруги, Оксаны Домниной, и как относятся к его сегодняшнему внешнему виду окружающие.