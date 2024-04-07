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Роман Костомаров впервые рассказал о реакции детей на его протезы

Роман Костомаров впервые рассказал о реакции детей на его протезы

Фигурист умудряется даже в такой ситуации видеть смешное Фото: социальные сети Роман Костомаров уже не раз рассказывал, как сам отреагировал на свои протезы, какая была реакция его супруги, Оксаны Домниной, и как относятся к его сегодняшнему внешнему виду окружающие.

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