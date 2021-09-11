Медведев призвал США забыть о разногласиях с Россией ради "уничтожения зла"

Россия и США должны забыть о своих разногласиях и углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. С таким призывом заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил в статье, опубликованной на "Газете.
Россия и США должны забыть о своих разногласиях и углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. С таким призывом заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил в статье, опубликованной на "Газете.
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