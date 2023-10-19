В России младенец попал в реанимацию после игры с каплями для носа

В Сургуте годовалая девочка провела в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Флакон случайно открылся во время игры, и часть жидкости попала ребенку в рот, но мать младенца не заметила произошедшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии