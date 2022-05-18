МИД РФ исключил участие коллективных сил ОДКБ в спецоперации на Украине

Силы Организации Договора о коллективной безопасности не будут принимать участие в спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил представитель Министерства иностранных дел России в комментарии РИА Новости.
Силы Организации Договора о коллективной безопасности не будут принимать участие в спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил представитель Министерства иностранных дел России в комментарии РИА Новости.
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