«Хезболлах» отвергает обвинения Израиля в хранении оружия в зданиях Бейрута

Ложными назвало заявления Израиля о том, что в зданиях в южной части Бейрута, подвергшихся авиаударам израильских ВВС, якобы хранятся оружие и боеприпасы ливанское шиитское движение «Хезболлах», сообщает 28 сентября пресс-служба движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии