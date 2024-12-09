Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю могут запретить выезд из страны в рамках расследования дела, связанного с госизменой и другими обвинениями, выдвинутыми против него после кратковременного объявления военного положения.
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